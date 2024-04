Oslo Børs endte dagen ned 0,1 prosent til 1.341,22 poeng fredag.

Dagens bevegelser

I morgentimene la Norske Skog frem tall for første kvartal, som viste svakere tall enn analytikerne hadde ventet på forskudd. Selskapet endte med et resultat før ned- og avskrivninger (EBIDTA) på 76 millioner kroner. DNB Markets og analytiker Johannes Grunselius forventet en EBITDA på 93 millioner kroner. Imidlertid økte salgsvolumet, og aksjen steg 4,3 prosent på en ellers rød børs.

Oppdrettsselskapet Atlantic Sapphire la frem tall etter børsens stengetid torsdag ettermiddag, og fredag falt aksjen 4,9 prosent. Selskapet viste til et årsunderskudd før skatt på 137,7 millioner dollar, ned fra et underskudd på 65 millioner dollar i 2022. Omsetningen ble 14 millioner dollar etter et slaktevolum på 1.545 tonn laks.

Karbonfangst-teknologiselskapet Capsol Technologies meldte i morgentimene at styremedlem Einar Chr. Lange vil trekke seg fra styret. Han er for øvrig selskapets største aksjonær med 17,89 prosent av selskapets utestående aksjer. Aksjen endte ned 1,3 prosent.

PoLight-aksjen falt mest av aksjene på børsen etter at selskapet meldte at tegningskursen på den kommende emisjonen på drøyt 160 millioner kroner er satt til 2,31 kroner pr. aksje. Aksjen endte ned 28,5 prosent.

Kryptobørsen NBX meldte på formiddagen at selskapet har inngått en avtale med Mehen Finance LLC for å bli den ledende krypto kryptotjenestetilbyderen av USDM i Norden. Mehen Finance LLC eier rettighetene til USDM-«stablecoinen» og gjennomfører utstedelse og innløsning i USA, mens NBX vil gjøre det samme for den europeiske delen av virksomheten, opplyses det. Aksjen falt 6,5 prosent fredag, men fallet begynte før meldingen kom og kan knyttes i sammenheng med en reperasjonsemisjon med tegningskurs 0,60 kroner.

Hexagon Purus falt 3,4 prosent etter at DNB Markets kuttet kursmålet fra 11 til 6 kroner, og nedgraderte anbefalingen fra kjøp til hold.

Oljeprisen

Et fat nordsjøolje (Brent spot) ble ved stengetid på børsen omsatt for 87,08 dollar, opp 0,8 prosent. Den amerikanske lettoljen WTI ble på sin side omsatt for 82,09 dollar, opp 0,2 prosent.

Juni-kontrakten for Brent ligger på 87,14 dollar, opp 0,1 prosent.

Børslokomotivet Equinor falt 0,5 prosent, Aker BP 0,5 prosent og Vår Energi 1,6 prosent.

Alles øyne har vært rettet mot Israels mulige respons i kjølevannet av det massive droneangrepet mot landet forrige helg. Ved 3.30-tiden natt til fredag kom den første meldingen om eksplosjoner i Iran.

Oljeprisen steg til over 90 dollar fatet etter de første meldingene. Siden har oppgangen avtatt, da verken Iran har bekreftet eksplosjonene eller Israel angrepet.

– At utslagene har blitt noe dempet igjen, må nok ses i sammenheng med at dette vurderes til å ikke være et stort angrep, tross alt, og ikke minst har det kommet meldinger om at Irans atomanlegg er trygge, skrev Handelsbanken i sin morgenrapport fredag.