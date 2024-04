Lettelse over «tannløst» angrep

Aksjemarkedet var i flere dager preget av frykt for at et israelsk angrep på Iran ville eskalere konflikten og kanskje føre til forstyrrelser i oljetilbudet. Natt til fredag kom angrepet, men det viste seg å være relativt tannløst, og iransk media hevdet at det ikke en gang fant sted. Dette bidro i sin tur til at prisen på olje og «trygge havner» etter en umiddelbar oppgang falt tilbake, samtidig som mye av børsfallet i Europa ble reversert.

I Euro Stoxx 600-indeksen var danske Royal Unibrew en vinner, med et kursløft på nesten 17 prosent. Bryggeriet oppjusterte prognosen for årets driftsresultat, grunnet økt effektivitet og synergier fra nylige oppkjøp. Driftsresultatet ventes nå å øke med 9-19 prosent, heller enn 5-15 prosent.

Også kosmetikkprodusenten L'Oreal seiler i medvind. Salget i første kvartal steg med overraskende høye 9,4 prosent, på en like-for-like-basis, og i både Nord-Amerika og Europa var veksten mer enn 12 prosent. Selskapets luksusvirksomhet, som omfatter dyre parfymer, slet imidlertid. L'Oreals aksjekurs bykset med nær 5 prosent.

I USA sank Netflix-kursen med mer enn 6 prosent. Strømmegiganten slo analytikernes topp- og bunnlinjeestimat i første kvartal, mens antallet abonnenter økte med uventet høye 16 prosent. Ledelsen spår imidlertid svakere vekst i andre kvartal, i tråd med et sesongmessig mønster. Også guidingen for periodens inntekter skuffet.

For Paramount Global pekte pilene desidert oppover. Sony Pictures Entertainment og investeringsfirmaet Apollo Global Management vurderer visst nok et felles bud på mediakonglomeratet, trolig med en generøs premie til dagens aksjekurs. Ved firetiden var Paramount-kursen opp med nesten 10 prosent.

For øvrig har investorene endelig fått øynene opp for at Fed neppe vil kutte renten særlig mye i år. I derivatmarkedet regnes maksimalt et kutt som hovedscenarioet, noe som for en uke og en måned siden ble ansett som henholdsvis 37 og 11 prosent sannsynlig.