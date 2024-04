Kryptovalutaen bitcoin er vente å halvere seg i april måned. Denne tekniske detaljen, innskrevet i bitcoinens kode, skjer hvert fjerde år, der enkelt sagt verdien av nye bitcoin som blir skapt blir halvert.

Formålet er å redusere tiden det tar for nye bitcoin å bli skapt og deretter entre markedet. Ettersom det aldri vil bli flere enn 21 millioner bitcoins, skaper halveringprossesen en større knapphet etter kryptovalutaen.

Såkalte «minere» mottar bitcoins, kjent som blokkbelønning, ved å løse komplekse matematiske problmer for å verifisere og validere transaksjoner, samt for å hjelpe å holde blokkjedenettverket sikkert.

I 2009 ble «minere» tildelt 50 bitcoins, i 2012 ble de tildelt 25, i 2016 fikk de 12,5 og i 2020 mottok de 6,25 bitcoins for denne operasjonen.

Dette kan den nye kommende halveringen bety for deg som investor og som «miner»:

Slik vil det påvirke investorer

Selv om «halveringen» i seg selv ikke direkte påvirker prisen på bitcoin, kan investorenes forventninger frem mot halveringen føre til svært uforutsigbare prisbevegelser, påpeker Douglas Boneparth til CNBC, president i Bone Fide Wealth. Boneparth har også eid bitcoin siden 2014.

«Når «halveringen» nærmer seg, øker vanligvis spekulasjonene, noe som potensielt kan føre til økt volatilitet i bitcoin-markedet,» sier han. «Investorer kan kjøpe bitcoin i håp om potensielle prisøkninger, men det er ingen sikkerhet eller garanti for det,» understreker Boneparth og sier at dette vil også kunne øke volatiliteten.

I tillegg er det vanskelig å fastslå nøyaktig hva som driver bitcoin sine svingninger og prisnedganger. I motsetning til aksjer og obligasjoner, henter kryptovaluta ikke sin verdi fra en underliggende eiendel.

Halveringen vil skape mer knapphet, men ettersom bitcoin ikke følger de typiske reglene for tilbud og etterspørsel, er det ikke ensbetydende med at prisen vil øke, påpeker professoren.

Slik vil det påvirke «minerne»

Nå som blokkbelønningen vil bli redusert til 3,125, vil «minere»få bitcoin verdt 200.122 dollar (pr. 19. april) for den samme operasjonen.

Ettersom «mining» krever kostbart utstyr og mye energi, må enkelte «minere» veie kostnaden opp mot den potensielle utbetalingen, sier professor ved Columbia Business School, Omid Malekan til nettstedet.

Mens «minere» også kan tjene inntekter fra transaksjonsgebyrer, tjener de størstedelen av pengene sine fra blokkbelønninger som i hovedsak vil bli halvert etter den kommende halveringen, sier han.

«Det som sannsynligvis vil skje etter halveringen, er at noen «minere» ikke lenger vil være lønnsomme og de vil slutte.», sier Malekan.

På samme tid handles bitcoin til nesten all-time high. En bitcoin koster nå i dagens kurs 710.000 kroner mot bestenoteringen på 772.000 kroner. Ikke alle er derimot like forsiktige i sine estimater. Hedgefondforvalter Mark Yusko spår ifølge CNBC at bitcoin-prisen vil stige til over 150.000 dollar i løpet av året.