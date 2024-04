For to av de tre ledende amerikanske indeksene endte dagen og uken som helhet i rødt. Slik gikk det med New York børsen på ukens siste handelsdag:

S&P 500 endte ned 0,9 prosent og havnet under 5.000 poeng til 4.967,22.

Etter kraftige kursfall for henholdsvis Nvidia og Netflix, endte teknologiindeksen Nasdaq ned 2,1 prosent til 15.282,37,

Den industritunge Dow Jones-indeksen, derimot, la på seg 0,8 prosent til 37.986,52. Det som følge av sterk kursoppgang i American Express etter at bankkortutstederen la frem en bedre enn ventet kvartalsrapport.

VIX-indeksen, også kjent som fryktindeksen, endte opp 4,28 prosent til 18,78. Den tiårige amerikanske statsrenten endte ned ett basispunkt og stod ved stengetid i 4,62 prosent.

Netflix- og Nvidia-fall

Netflix falt mer enn 9 prosent til tross for at selskapet i går la frem enn kvartalsrapport som slo estimatene for både topp- og bunnlinjen. Strømmetjenesten rapporterte om 16 prosent flere abonnenter fra året før.

Andre teknologiselskaper slik som AI-produsentene Nvidia og Super Micro Computer, falt henholdsvis 10 og 20 prosent, sterkt drevet av Taiwan Semiconductors annonsering om at de vil nedskalere sine ambisjoner om utvidelser i chip-markedet. Sistnevnte falt fredag 6,7 prosent.

Trump Media & Technology Group Corp. mener at en ulovlig form for nakenshorting er bak den store kursnedgangen aksjen har hatt de siste dagene. Aksjen, der 60 prosent eies av Donald Trump, var i går ned 55 prosent siden slutten av mars. Fredag endte aksjen opp 9,6 prosent.

Oljeprisen litt opp

Positive tegn, til tross for en blytung uke for aksjemarkedet, er at investorer nå er mer trygge på at konflikten i Midtøsten mellom Israel og Iran ikke vil eskalere, skriver CNBC.

Det ble reflektert i oljeprisen som i større grad stabiliserte seg gjennom ettermiddagen etter å ha vært oppe 3 prosent i morgentimene. Ved stengetid var prisen på ett fat brent-olje 87,25 dollar fatet, opp 0,16 prosent. Ett fat WTI-olje endte dagen opp 0,48 prosent opp, til 83,23 dollar.

Viktige tallslipp neste uke

Ukens kursnedgang markerte den verste uken for S&P 500 siden mars 2023. For large-cap selskaper endte uken ned så mye som 3 prosent. Tech ble ukens taper for S&P 500, som står foran hektiske uker med viktige tallslipp.

Neste uke skal blant annet Spotify, General Motors, Boeing, Ford, Meta, Microsoft, Intel, Snapchat, Tesla og Alphabet i ilden med sine kvartalsrapporter.