Norges Bank går mot Goldman Sachs

Et forslag om å dele oppgaven som adm. direktør og styreleder i Goldman Sachs på to personer, er nå fremmet av en aksjonær i finansinstitusjonen.



I dag innehar David Solomon begge rollene, noe flere mener uheldig. En slik dobbeltrolle gjør at han har svært mye makt i selskapet.

Går mot styret

Styret har allerede uttalt at de ikke støtter forslaget. Men Norges Bank, som forvalter oljefondet, og er 12. største aksjonær i Goldman Sachs, ønsker ikke å beholde status quo.

Fondet ønsker at to ulike personer deler på oppgavene som toppsjef og styreleder.

Om aksjonæropprøret får samlet nok stemmer for å endre stillingstitlene til Solomon, gjenstår å se. Også i fjor ble et lignende forslag debattert og stemt over på generalforsamlingen.

Da fikk forslaget tilslutning fra 16 prosent de stemmeberettigede eierandelene. Om oppslutningen er like stor i år, blir klart på onsdag når finansgigantens aksjonærer møtes til generalforsamling.