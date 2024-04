Kina leder an i gullrally

Gullprisen har steget til værs i år, med en foreløpig toppnotering på 2.400 dollar pr. unse.

Gull har tradisjonelt blitt sett på som en trygg havn i urolige tider. Da pandemien slo til i 2020 nådde gullprisen en topp på 2.087 dollar, ifølge CNBC.

Geopolitiske spenninger, inkludert Midøsten og Ukraina, samt utsikter for lavere amerikanske renter bidrar til å styrke gull som investering. Det som imidlertid virkelig bidrar til oppgangen er kinesisk etterspørsel, ifølge Bloomberg. Landet er fra før verdens største produsent av gull.

Den sterke etterspørselen drives både av retail, investorer, og tradere i tillegg til Den kinesiske sentralbanken som ser mot gull i usikre tider.

Kina og India har tidligere konkurrert om å være de største økonomiene som kjøper gull. Det skiftet imidlertid i fjor da kinesisk etterspørsel etter smykker, gullbarrer og mynter steg til rekordnivåer.

Etterspørselen etter smykker steg 10 prosent i Kina i fjor, mens den falt 6 prosent i India. Den største oppgangen i kinesiske investeringer er i gullbarrer og mynter, som steg 28 prosent i fjor.

Ifølge Hongkong-baserte Precious Metals Insights-sjef Philip Klapwijk, er det fortsatt rom for ytterligere etterspørselsvekst.

Begrensede investeringsmuligheter i Kina, krise i eiendomssektoren, volatile aksjemarkeder og svekket yuan, bidrar alle til å drive etterspørselen etter trygge havner.

«Andelen penger som er tilgjengelig under disse omstendighetene for eiendeler som gull, også for nye kjøpere, er ganske betydelig. Det er ikke mange alternativer i Kina», sier han.

Selv om Kina er en stor produsent av gull, har landet de siste to årene importert 2.800 tonn gull. Bloomberg melder videre at importen er økende, og lå i de to første månedene i år 53 prosent høyere enn i 2023.