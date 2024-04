Hundre færre japanere – hver time

For perioden mellom oktober 2022 og oktober 2023 er mildt sagt en dramatisk periode opp mot Japans befolkningsutvikling. I løpet av denne tolvmånedersperioden dalte, ifølge Financial Times, antall japanere (innfødte) med rekordhøye 837.000 personer, et fall som betyr at det hver dag ble gjennomsnittlig 2.293 færre japanere – tilsvarende rett under 96 personer pr. time.

Den totale befolkningsmassen i Japan, når man også justerer for netto innvandring, lå ved utgangen av oktober i fjor på 124,3 millioner innbyggere, en tolvmånedersreduksjon på 595.000. Og den negative utviklingen henger i særlig stor grad sammen med de lave fødselstallene; i løpet av 2023 ble det kun satt til verden 758.631 japanere. Det er en reduksjon på litt over fem prosent målt mot 2022-tallene, skriver den britiske næringslivsavisen videre.

Og kombinasjonen av dramatisk lave fødselstall, sammen med det faktum at de eldre lever stadig lenger, skaper en befolkningsstruktur der snittalderen fyker i været. Antall japanere under 15 år ligger derfor på rekordlave 11,4 prosent målt mot den totale befolkningen. Samtidig er andelen japanere som er 65 år eller eldre på rekordhøye 29, 1 prosent.

– Fortsetter denne utviklingen, kan det bli vanskelig for oss å løse de mest grunnleggende sosiale oppgavene her til lands, uttalte nylig Japans statsminister, Fumio Kishida. Hans bekymringer er knyttet til de lave fødselstallene, tross iherdige offentlige tiltak for å reversere utviklingen. Andre data viser at i 2023 besto en gjennomsnittshusholdning i Japan av under to personer, mot 2,21 personer i 2020. Å leve alene er derfor, kanskje ikke overraskende, i ferd med å bli den vanligste boformen blant japanere flest.