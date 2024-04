Oslo Børs åpnet i rødt, og har vinglet utover dagen. Rundt lunsjtider står hovedindeksen opp 0,07 prosent i 1.342,22.

I rødt

Black Sea Property estimerer at det er behov for ytterligere egenkapital på 800.000-1.400.000 euro i EPO Aheloy, hvorav Black Sea Property skal dekke 75 prosent.

«Målet om å fullføre et salg innen utgangen av 2024 består, men krevende markedsforhold gjør det sannsynlig at det vil ta mer tid til å fullføre et salg», heter det i meldingen.

Aksjen faller 8,2 prosent på nyheten.

ABG Sundal Collier anbefaler investorer å være noe forsiktige i forkant av Tomras kvartalsrapport fredag. Meglerhuset ligger rundt 20 prosent under konsensus for justert EBITDA for første kvartal. I tillegg viser meglerhuset til at The Times skriver at britiske myndigheter i dag kan komme til å kunngjøre en utsettelse av pantesystemet i Storbritannia til 2027. Dette kommer etter en rekke medierapporter denne vinteren rundt en mulig utsettelse.

«Selv om vi allerede antar en lansering i midten av 2027 i våre estimater (som bidrar fra midten av 2026 til omsetningen i Tomra), kan en endelig bekreftelse legge press på aksjesentimentet på kort sikt», skriver meglerhuset ifølge TDN Direkt.

Tomra er ned 2,9 prosent til 145,2 kroner.

Blant mest omsatte aksjene faller Kjell Inge Røkke-dominerte Aker Horizons 9,7 prosent til 2,91 kroner mandag. Aksjen har hittil i år falt over 30 prosent.