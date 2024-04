I 2014 ga EU etter for offentlig press i kjølvannet av finanskrisen, og innførte et bonustak for bankansatte tilsvarende to ganger grunnlønnen. Dette bonustaket er nå historie i Storbritannia, og tanken bak vedtaket som ble gjort i oktober i fjor er å gjøre London til et mer attraktivt finanssentrum etter «Brexit.»

I løpet av de kommende ukene vil Storbritannias største banker, deriblant HSBC og Barclays, avholde sine årlige generalforsamlinger. Der vil bankene be eierne om å revidere vedtektene om lønnsstruktur, og åpne for at deres beste ansatte kan få utbetalt bonuser som er konkurransedyktige med Wall Street – der de kan beløpe seg til flere millioner dollar og dermed det mangedoble av grunnlønnen.

De ledende «proxy»-rådgiverne Institutional Shareholder Services og Glass Lewis har anbefalt investorer å godkjenne forslagene i begge bankene – ifølge Bloomberg et tegn på at forslagene vil bli vedtatt.

– Utfordring

Nyhetsbyrået viser videre til at opphevelsen av bonustaket i Storbritannia har fått amerikanske banker som JPMorgan Chase og Goldman Sachs til å vurdere lønnspolitikken for deres ansatte i London.

– I denne runden vil folk forvente generøse lønnsøkninger. Markedet er igjen i bevegelse, og folk er trygge på å bytte jobb, sier Ranjit Dhindsa, som leder avdelingen for arbeid, pensjon, immigrasjon og compliance i advokatfirmaet Fieldfishers.

Bankene advarer om at en omlegging kan by på utfordringer, da mange har endevendt lønnsstrukturer for å tilpasse seg bonustaket. De får ifølge Bloomberg støtte fra eksperter på selskapsstyring.

HAR KLAGET: Julia Hoggett, sjefen for London-børsen. Foto: Bloomberg

– Det å fjerne bonustaket kan ha utilsiktede konsekvenser. Noen prøvde å omgå begrensningen ved å øke grunnlønnen, og kan finne samtalen om å redusere grunnlønnen ubehagelig, spesielt siden mange ledere verdsetter det usikre mindre enn det sikre, sier Peter Swabey, som er direktør for politikk og forskning ved Chartered Governance Institute UK & Ireland.

«Brain drain»?

Flere toppsjefer i Londons finansdistrikt, deriblant London-børsens sjef Julia Hoggett, har lenge klaget på at bonustaket har hemmet britiske selskapers evne til å tiltrekke seg de beste lederne.

En rapport fra tenketanken High Pay Centre viser ifølge nyhetsbyrået at medianlønnen for FTSE 100-sjefer var 3,91 millioner pund i 2023. Dette var opp 16 prosent fra året før, men langt under snittlønnen for USAs beste selskaper i samme periode – 22,3 millioner dollar.

– Tanken om at Storbritannia lider av hjerneflukt til USA er spesiell. Lederbonuser er ingen magisk tryllestav som kan forvandle et selskap, og er ingen erstatning for seriøse endringstiltak – som er det styrer bør fokusere på, innvender likevel Swabey.