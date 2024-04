Nvidia henter seg litt inn etter fredagens stygge kursfall

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,7 prosent og står i 15.387,13 poeng mens Dow Jones stiger 0,4 prosent til 38.117,98 poeng. S&P 500 stiger 0,4 prosent til 4.986,84 poeng.

«Verden glir sakte inn i en krigsøkonomi, noe som preger både rente og aksjemarkedet. Veksten i amerikansk økonomi er nå dobbelt av andre G7-land, og drives av sterk investeringsvilje, opprustning og hjemflagging. Produktivitetsvekst og innovasjon er sterk i USA, noe som driver opp aksjekursen på amerikanske teknologiaksjer», skriver sjeføkonom Elisabeth Holvik i en rapport fra SpareBank 1.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,65 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 3,2 prosent til 18,12.

Fredag stupte bjellesauen Nvidia hele ti prosent på New York-børsen. Morgan Stanley lar seg ikke skremme av nedturen, og gjentar ifølge CNBC sin overvekt-anbefaling på teknologiaksjen. Mandag stiger aksjen 2,8 prosent i åpningsminuttene.

Denne uken skal en rekke store og viktige selskaper legge frem sine kvartalstall, slik som Meta Platforms, IBM, General Motors, Boeing, Microsoft, Alphabet og Tesla. Tesla annonserte nylig priskutt på Model 3 i Kina i et forsøk på å øke salget i et allerede tøft marked. Kort tid etter at mandagens handel tok til faller aksjen 5,5 prosent.

Trump Media & Technology Group starter uken med en nedgang på ytterligere 3,3 prosent.

«Ledende indikatorer er sterke, og så lenge det ikke kommer noen form for finanspolitisk innstramming i tillegg til den pengepolitiske, er det trolig at «nachspielet» i finansmarkedene fortsetter. Men det betyr på den andre siden at oppryddingen etterpå blir både lengre og verre», skriver analysesjef Petter Slyngstadli i en oppdatering fra Norne Securities.