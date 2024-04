Røkke-aksje stupte tosifret til ny all-time low

Oslo Børs vinglet rundt nullpunktet hele mandagen. Hovedindeksen endte ned 0,07 prosent i 1.340,25.

Oljeprisen

Juni-kontrakten for Brent-oljen sto mandag da børsen stengte ned 0,8 prosent til 86,57 dollar fatet, mens WTI-oljen falt 2 prosent til 81,51 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 87,36 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

– Det som er ganske overraskende, er at til tross for den økte risikoen og spenningen i Midtøsten, ser det ikke ut til at oljemarkedet er særlig bekymret. Markedet trenger å se om amerikanske sanksjoner påvirker iranske oljestrømmer før det reagerer, sier råvarestrateg i ING, Warren Patterson, ifølge TDN Direkt.

Equinor falt 0,7 prosent, mens Aker BP falt 1 prosent. Sistnevnte meldte mandag morgen at produksjonen ved Hanz-feltet i Nordsjøen nå har startet.

I rødt

Kjell Inge Røkke-dominerte Aker Horizons stupte mandag 10 prosent til 2,90 kroner. Aksjen har hittil i år falt over 30 prosent og er nå i ny all-time low.

Black Sea Property estimerer at det er behov for ytterligere egenkapital på 800.000 til 1,4 millioner euro i EPO Aheloy, hvorav Black Sea Property skal dekke 75 prosent.

«Målet om å fullføre et salg innen utgangen av 2024 består, men krevende markedsforhold gjør det sannsynlig at det vil ta mer tid til å fullføre et salg», heter det i meldingen.