Økt risikoappetitt og børsoppgang

Gullprisen har i de seneste månedene fungert som en god indikator på geopolitisk risiko. Verden burde følgelig trekke et lettelsens sukk, nå som verdien av det edle metallet faller tilbake fra rekordhøye nivåer. Prisen i derivatmarkedet var fredag helt oppe i 2433 dollar per unse, men lå mandag ettermiddag på rundt 2350 dollar. Også en indikator på S&P 500s forventede volatilitet, «fryktindeksen» VIX, har sunket betydelig.

Likevel er CNNs «frykt og grådighet»-indeks, som er basert på en rekke kvantitative indikatorer, 34 av 100. Nivået signaliserer at «frykt» fremdeles er den rådende stemningen på Wall Street, Investorene har i de seneste dagene vært reddere enn noen gang siden tidlig i november.

S&P 500-indeksen var ved firetiden opp med 0,5 prosent, etter å falt nær sagt uavbrutt siden 12. april. I forrige uke alene var nedturen 3,1 prosent, mens Nasdaq tapte hele 5,5 prosent. Nå er investorenes fokus imidlertid på de store teknologiselskapenes nye kvartalsrapporter, heller enn på hva slags bombing og ødeleggelse Iran og Israel har på agendaen. Både Tesla, Meta Platforms, Microsoft og Google-eieren Alphabet legger frem tall i de kommende dagene.

Kursfallene fortsatter imidlertid for elbilprodusentene, som i stadig større grad senker sine priser for å ta markedsandeler. Tesla, Nio og Rivian var ved firetiden ned med 1-3 prosent.

For Verizon, et av USAs største telekom- og medieselskaper, ble nedturen på nær 3 prosent. Inntjeningen på 1,15 dollar per aksje oversteg konsensusestimatet med 3 cent, men inntektene skuffet noe. En utfordring er at folk er blitt mindre ivrige etter å oppgradere sine smarttelefoner.

I Europa pekte pilene oppover for den portugisiske olje- og gassprodusenten Galp Energia, som meldte om gode utsikter for et leteprosjekt i Namibia. Aksjen steg med nesten 19 prosent. I det seneste året utgjør oppturen hele 72 prosent, mer enn dobbelt så mye som for Nasdaq-indeksen.