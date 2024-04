Salmones Camanchaca slaktetall

Salmones Camanchaca kunngjorde i dag sine slaktevolumer for første kvartal 2024. I løpet av kvartalet slaktet selskapet 11.050 tonn atlanterhavslaks og coho-laks, fremkommer det av en børsmelding mandag.

Selskapet steg i overkant av 4 prosent på Oslo Børs mandag.

Atlanterhavslaks utgjorde hoveddelen av slaktevolumet med 9.911 tonn, med en gjennomsnittsvekt på 4,4 kilo. Kostnaden per kilo ble oppgitt til 5,28 dollar. Coho-volumet for kvartalet var 1.139 tonn med en gjennomsnittsvekt på 6,2 kilo og en kostnad på 3,51 dollar per kilo.

I tillegg opplyses det om at salget i løpet av første kvartal 2024 beløp seg til omtrent 12.300 tonn atlanterhavslaks og 5.800 tonn coho.

For resten av 2024 estimerer selskapet et slaktevolum på mellom 46.000 og 48.000 tonn atlanterhavslaks og 4.000 til 5.000 tonn coho.

Salmones Camanchaca er et fiskeoppdrettsselskap. Selskapet driver virksomhet gjennom hele verdikjeden, fra oppdrett og bearbeiding til salg av atlanterhavslaks, skalldyr og øvrig fisk. Selskapets hovedvirksomhet finner sted ved den chilenske kysten, hvor produktene eksporteres på globalt nivå, først og fremst til Europa og Nord-Amerika,