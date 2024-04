Rekordgevinst for shortselgere

Shortselgere i «Magnificent 7»-aksjene, og andre store amerikanske teknologiaksjer, hadde en papirgevinst på 10 milliarder dollar i forrige uke, hvilket er en ny ukes-rekord, skriver Reuters.

Mye av fortjenesten er grunnet forrige ukes fall for Nvidia og Tesla, viser data fra Ortex.

Nvidia falt med nesten 14 prosent i forrige uke og opplevde dermed det største ukentlige fallet på over 19 måneder, noe som bidro til at shortselgere i Nvidia tjente mer enn 3 milliarder dollar. Tesla, som er ned i underkant av 45 prosent i år, falt rundt 16 prosent forrige uke, noe som førte til en fortjeneste på 3 milliarder dollar for shortselgerne.

Ifølge dataene ga de totale shortposisjonene mot Microsoft og Apple 1 milliard dollar i fortjeneste hver i forrige uke.

Den teknologitunge Nasdaq-børsen og referanseindeksen S&P 500 hadde fem strake dager med nedgang i forrige uke, den lengste rekken med røde tall siden oktober 2022. Totalt sett falt «Magnificent 7» nesten 1 billion dollar i markedsverdi i forrige uke, ifølge LSEG-data.

Tesla, Meta Platforms, Alphabet og Microsoft presenterer for øvrig kvartalstall i inneværende uke.