DNB tjente 10,2 milliarder kroner i første kvartal

DNB la tirsdag morgen frem førstekvartalstall som viste et resultat etter skatt på 10,2 milliarder kroner, noe som var 2,6 prosent lavere enn i samme kvartal i fjor. Til sammenligning ventet analytikerne et nettoresultat på 9,3 milliarder kroner, ifølge konsensusestimater innhentet av Infront.

DNBs netto renteinntekter endte på 15,5 milliarder kroner i kvartalet, tilsvarende en nedgang på 2,9 prosent fra forrige kvartal. På forhånd var det ventet netto renteinntekter på litt over 16 milliarder kroner.

– En sterkere start på året enn ventet styrker troen på at norsk økonomi er på vei mot en myk landing. Norge har lykkes med å holde folk i arbeid og samtidig få ned prisveksten på en kontrollert måte. 2024 ligger også an til å bli et år med vekst i reallønningene. Det er gode nyheter, sier konsernsjef Kjerstin Braathen i DNB.

Rundt en av fjerdedel DNBs inntekter i første kvartal kom fra den internasjonale virksomheten.

Tar lite tap

DNB tar knapt tap i «krisesektor, skrev Finansavisen om tapsavsetningene i næringseiendom i forbindelse med fjerdekvartalstallene. Den gang gjorde DNB tapsavsetninger på 122 millioner kroner innen næringseiendom.

I første kvartal var DNBs samlede tapsavsetninger på 323 millioner kroner, mens analytikerne ventet tapsavsetninger på 895 millioner kroner i snitt.

I kvartalsrapporten skriver storbanken at utlånsporteføljen har vist seg å være robust gjennom rentehevingene, både i personmarkedet og bedriftsmarkedet.

Årlig organisk vekst i utlån forventes å ligge stabilt på 3-4 prosent over tid, men banken påpeker at det kan forekomme lavere eller høyere vekst i enkelte år. Det antas at låneveksten vil være moderat gjennom første halvdel av 2024, ifølge DNB.