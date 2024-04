Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen tirsdag:

Utbygging av vindkraft gir voldsomme verdifall for boligeiere. En ny studie viser at de som bor nært et vindkraftanlegg må tåle opptil 15 prosent lavere boligpris, eller rundt 450.000 kroner i gjennomsnitt.

Selv så langt unna som seks kilometer er den negative betalingsviljen signifikant. Det betyr at nesten 23.000 boligeiere har solgt sine boliger med betydelig rabatt.

Regnskapsselskapet Fiken leverer drømmetall. I fjor vokste overskuddet med 26 prosent til 171 millioner kroner. Det gir en resultatmargin på hele 61 prosent.

I år kommer antallet betalende kunder til å passere 100.000. Det sier Bendik Gill Bakken, daglig leder og gründer i Fiken. Han forteller også at veldig mange har banken på døren, men at oppskriften deres har vært å si mye nei.

Celina Midelfart lemper ut aksjer i boligriggselskapet Prosafe. Hun har solgt seg gradvis ned allerede i år, og nå viser nye aksjonærlister at hun har solgt en post til 8,4 millioner kroner.

Etter salget har hun aksjer for rundt 10 millioner kroner i Prosafe. Ellers eier hun aksjer for 180 millioner i Siem Offshore pluss eierposter i Borr Drilling og Solstad Offshore.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om den såkalte tankesmien Agenda, som jukser med tall i et forsvar for formuesskatten. Lederen av tankesmien, Trygve Svensson, hevder at «formuesskatten ikke angår så mange av oss. De aller færreste betaler formuesskatt».

Svensson lyver. De siste tallene fra 2022 viser at 647.591 personer betalte formuesskatt dette året, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 1. kv.:

Capsol Technologies: Kl. 07.00, webcast kl. 08.15

Entra: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Vår Energi: Kl. 07.00, webcast/tlf kl. 10.00

DNB: Kl. 07.30, hovedkontoret kl. 09.30, webcast, tlf.konf. kl. 13.30