DNB-aksjen smeller ned tirsdag og etablerer et såkalt «runaway gap», som betyr at dagens åpningskurs ligger betydelig lavere enn gårsdagens slutt. Det er ikke et positivt signal.

Aksjen bryter også 200 dagers glidende gjennomsnitt og den tekniske støtten på 209-, 208- og 205-nivået.

Det er fallende tendenser i RSI-chartet og 50-nivået er brutt. Det åpner for lavere stigningstakt. Det er fremdeles en positiv undertone i RSI-chartet. Gitt at den holder kan korreksjonen bli forbigående. Brytes den kan det være et signal om at det kan gå mot slutten for den stigende hovedtrenden.

Se hele den tekniske analysen av DNB-aksjen i videoruten over.

