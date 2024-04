April har vært et sorgens kapittel på Wall Street og har endt med nedtur på over 5 prosent i S&P 500. Det er bare starten på det som vil bli en større korreksjon, og som kan ende med børskrakk, ifølge JP Morgan.

– Korreksjonen kan sannsynligvis fortsette nedover. Konsentrasjonen i markedet har vært svært høy og posisjoneringen er forlenget, noe som typisk er røde flagg, sier sjefstrateg Marko Kolanovic i JP Morgan Chase, ifølge Fortune.

Nedsalget kan markere starten på en nedtur som sannsynligvis vil forsterkes med økende makroøkonomiske risikoer, inkludert stigende statsrenter, sterk dollar og høye oljepriser, ifølge Kolanovic.

Likegyldighet rundt hva en aksje faktisk er verdt, inflasjonen som holder seg for høy, stadig lavere forventninger til rentekutt fra Federal Reserve og altfor optimistiske resultatutsikter er blant faktorene som øker nedsiderisikoen ytterligere, ifølge JP Morgan.

Børskrakk og redningsbøyer

Kolanovic og hans team i JP Morgan har vært del av en liten gruppe pessimister på Wall Street i år. De fleste av deres analytikerkollegaer har økt sine estimater for USA-indeksene, men JPMorgan har forblitt negative til aksjer. De sitter med det laveste målet for S&P 500 ved årsslutt av alle de store bankene på Wall Street.

Målet på 4.200 poeng ved utgangen av 2024 gir en nedgang på over 20 prosent fra toppen i slutten av mars – og vil gi en korreksjon over lengre tid. Et børskrakk er pr. definisjon en nedgang på over 20 prosent, dog over noe kortere tidshorisont.



Det skal nevnes at Kolanovic har vært negativ til aksjer også gjennom hele 2023, da S&P 500 steg 24 prosent.

JP Morgan anbefaler å være defensiv, kjøpe aksjer med lav volatilitet og holde seg til råvarer, ekskludert gull. I et separat notat anbefaler Kolanovic nå også japanske forbrukeraksjer. Han tror at lønnsveksten i Japan vil føre til høyere personlig forbruk, og at dette er en trend man kan kaste seg på.