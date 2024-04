Kraftig kursoppgang etter solide kvartalstall

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,5 prosent og står i 15.525,86 poeng mens Dow Jones stiger 0,4 prosent til 38.375,17 poeng. S&P 500 stiger 0,5 prosent til 5.033,07 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,65 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 2,7 prosent til 16,48.

– Korreksjonen kan sannsynligvis fortsette nedover. Konsentrasjonen i markedet har vært svært høy og posisjoneringen er forlenget, noe som typisk er røde flagg, sier sjefstrateg Marko Kolanovic i JPMorgan Chase, ifølge Fortune.

General Motors har lagt frem førstekvartalstall som slår Wall Streets forventninger, både på topp- og bunnlinjen. Bilprodusenten omsatte i perioden for 43,01 milliarder dollar, godt over forventningene på 41,92 milliarder dollar, mens resultat pr. aksje endte på 2,62 dollar, mot forventet 2,15 dollar. Aksjen stiger 5,1 prosent.

Spotify melder om et driftsresultat på rekordhøye 168 millioner euro i første kvartal 2024, en forbedring fra minus 156 millioner euro i samme periode i fjor og over Bloomberg-konsensus på 156,3 millioner euro. Inntektene steg fra 3.042 til 3.636 millioner euro, mot ventet 3.610 millioner euro. Bruttomarginen gikk fra 25,2 til 27,6 prosent. Aksjen stiger 14,3 prosent i åpningsminuttene på New York-børsen.

Tirsdag presenterer blant annet følgende selskaper sine kvartalstall: UPS, PepsiCo, GE Aerospace, JetBlue, Mattel, Lockheed Martin, Halliburton og Tesla.

«Det gjenstår å se om investorenes interesse for teknologiaksjer vil ta seg opp igjen, eller om den siste tids markedsbevegelser er en del av en større sektorrotasjon», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.