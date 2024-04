Den russiske, statskontrollerte banken Sberbank leverte tidenes overskudd på over 1.500 milliarder rubler (16 milliarder kroner) i 2023. Halvparten – altså 750 milliarder rubler – blir betalt ut som utbytte, bekreftet banksjef Herman Gref ifølge Financial Times tirsdag.

Halvparten av overskuddet – altså 375 milliarder rubler – går direkte inn på Russlands statsbudsjett, siden staten eier 50 prosent, pluss én aksje, av landets største bank. Utbyttet styrker finansieringen av president Vladimir Putins krig mot Ukraina, og er i tråd med hva Kreml hadde budsjettert med for inneværende år.

2023-overskuddet på 1.500 milliarder rubler var mer enn en femdobling fra året før og nesten halvparten av russisk banksektors samlede overskudd på 3.300 milliarder rubler.

Økt låneetterspørsel

Utbyttet på 750 milliarder rubler er 30 prosent høyere enn 2022-utbyttet på 565 milliarder rubler – også det rekord den gang.

Inntjeningen i Sberbank understreker ifølge avisen hvordan Russlands banksektor har hentet seg inn etter den første bølgen av vestlige sanksjoner, og er en viktig kilde til landets inntekter utenfor energisektoren. I et Russland isolert fra verdens kapitalmarkeder har russiske banker nytt godt av en økning i bedriftslån og statsstøttede boliglån, ettersom Russlands krigsøkonomi har stimulert etterspørselen etter finansiering.

Banksjef Gref opplyser ifølge Financial Times at 2024 vil bli «betydelig mer utfordrende» for den russiske banksektoren, grunnet avtakende låneetterspørsel og et strammere regelverk.

– Likevel forventer vi å oppnå et høyere nettoresultat i år sammenlignet med 2023, sa han tirsdag.