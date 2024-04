Luksusgigant med profittvarsel

Det franske luksuskonsernet Kering advarer om at profitten vil stupe i første halvår etter at salget deres av Gucci-produkter har falt kraftig, skriver Bloomberg.

Gjentagende driftsinntekter vil falle mellom 40 og 45 prosent i de første seks månedene, opplyste Kering i en uttalelse tirsdag. Dette kommer etter at salg hos Gucci - selskapets største merkevare - falt med 18 prosent i første kvartal på grunn av lav etterspørsel i Kina, skriver selskapet.

Profittvarselet kommer etter at Kering allerede forrige måned var ute å sa at salget i første kvartal ville falle med rundt 10 prosent.

Kering har forsøkt å snu trenden for Gucci, som står for mer enn to tredjedeler av selskapets driftsresultat. Kering utnevnte i fjor en ny kreativ direktør for Gucci. Selskapet har også advart om at snuoperasjonen vil ta tid ettersom markedet for luksusvarer er inne i en utfordrende periode.

Kering presterer fortsatt dårligere enn deres fremste konkurrent, LVMH. LVMH eier rundt 75 luksusmerker, inkludert Christian Dior og Tiffany & Co. Selskapet leverte en organisk omsetningsvekst på 3 prosent i første kvartal.

Kering-aksjer er ned 12 prosent så langt i år. Til sammenligning er LVMH opp 9 prosent i samme periode.