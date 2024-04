Smell på både topp- og bunnlinje for Tesla

Tesla bekreftet sent tirsdag investorenes dystre spådommer, og viste et kvartalsvis omsetningsfall på 9 prosent. Det justerte resultatet var ned 48 prosent sammenlignet med første kvartal 2023.

Tesla tjente 1,13 milliarder dollar, eller 34 cent per aksje, i første kvartal, sammenlignet med 2,2 milliarder dollar, eller 73 cent per aksje, i første kvartal 2023.

Justert for engangsposter tjente elbilprodusenten 45 cent per aksje. Omsetningen falt til 21,3 milliarder dollar i kvartalet. Analytikerestimater fra FactSet viser at analytikerne forventet at elbilprodusenten ville rapportere et justert resultat på 49 cent per aksje med en omsetning på 22,2 milliarder dollar.

Investorene hadde imidlertid forberedt seg på de dårlige nyhetene, og aksjen stiger med rundt 5 prosent i etterhandelen.

– Fremtiden er ikke bare elektrisk, men også autonom, skrev Tesla i et brev til aksjonærene. Vi tror at skalert autonomi bare er mulig med data fra millioner av biler og en enorm mye AI-data.

Gir ikke opp

Investorer ser ut til å legge mindre vekt på inntjeningskuffelsen for Tesla i håpet om at elbilprodusenten ikke gir opp billigere elbiler.

I et brev til aksjonærene i forbindelse med resultatet skrev Tesla at de oppdaterte sitt «fremtidige bilutvalg for å fremskynde lanseringen av nye modeller før den tidligere kommuniserte produksjonsstarten i andre halvdel av 2025.»

Disse nye bilene vil omfatte rimeligere modeller bygget på Teslas neste generasjons elbilplattform og på aspekter av selskapets nåværende plattformer.

Salgstrøbbel

På grunn av fallende globalt salg og fallende aksjekurs har Tesla satt ned prisene på noen av sine elbiler og sitt «Full Self Driving»-system i et tilsynelatende forsøk på å øke selskapets inntjening.

Men Wall Street lot seg ikke imponere og har ønsket andre svar fra adm.dir Elon Musk når Tesla la frem en rapport om økonomien i første kvartal etter børsens stengetid i USA tirsdag. Mange bransjeanalytikere mener at en salgsnedgang på nesten 9 prosent i de tre første månedene av 2024 reiser spørsmål om etterspørselen etter Teslaer og andre elbiler.