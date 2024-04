Dette er noen av de viktigste nyhetene i Finansavisen onsdag:

Tidligere EQT-topp Anders Misund har svidd av 100 millioner kroner på å totalrenovere ferieparadiset på Nøtterøy. Finansmann Hans Petter Bjarøy, som solgte eiendommen til Misund i 2019, mener Misunds renovering er noe av det fineste som er gjort i fjorden.

På den 16 mål store eiendommen helt på tuppen av Nøtterøy er det nesten 1.000 kvadratmeter med bruksareal. Alt er renovert eller erstattet med nye bygg.

Børstaperen Norsk Titanium er blitt børsvinner. 3D-printingsselskapet steg tirsdag 94 prosent etter å ha landet en avtale med flyprodusenten Airbus.

Nå sikter selskapet mot å bli en pengemaskin. Målet er å omsette for 150 millioner dollar innen 2026. Det tilsvarer en 60-dobling fra fjorårets omsetning.

Analytikere frykter at DNB-festen er over. Johan Ström i Carnegie lurer på om bankens viktigste inntektskilde, netto renteinntekter, kan ha peaket. Disse var en halv milliard kroner lavere enn ventet i første kvartal.

Hans Rettedal Christiansen, analysesjef i Danske Bank, deler bekymringen. Han mener det er vanskelig å rettferdiggjøre DNBs høye verdsettelse.

På lederplass spør Trygve Hegnar om håpet er ute for Ukraina. Slik det er nå, tar Russland stadig nye landsbyer, og Ukrainas forsvar holder ikke.

Etter vår oppfatning er det liten grunn til optimisme. På den militære siden er det mye vi ikke får høre om. USAs støtte kan bli et vendepunkt, hvis det ikke er for sent, skriver Hegnar.

Apple Podcast:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Apple Podcasts

Spotify:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Spotify

Finanskalender:



Resultat pr. 1. kv.:

Gram Car Carriers: Kl. 06.30, webcast kl. 10.00

Aker BP: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Borregaard: Kl. 07.00, hos DNB Markets kl. 08.30, webcast

Carasent: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Komplett: Kl. 07.00, Haakon VIIs gt. 2 kl. 09.00, webcast

Nordic Semiconductor: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Norsk Hydro: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

XXL: Kl. 07.00, hovedkontoret kl. 08.30, webcast

Höegh Autoliners: Kl. 07.30, webcast kl. 08.30

Storebrand: Kl. 07.30, webcast kl. 10.00