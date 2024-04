De største børsene i Asia styrkes onsdag for tredje dag på rad. Det skjer etter nok en dag med børsoppgang på Wall Street tirsdag kveld.

I Japan klatrer Nikkei 2,30, mens den bredere Topix-indeksen klatrer 1,55 prosent.

Shanghai Composite i Kina legger på seg 0,33 prosent, og Hang Seng i Hongkong klatrer 1,61 prosent. Kospi i Sør-Korea er opp 1,90 prosent.

I India stiger Nifty 50 0,18 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer marginale 0,07 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 0,68 prosent.

Fra Australia har det i dag kommet inflasjonstall som viste at konsumprisene steg 3,6 prosent år over år i første kvartal. Det er rett over analytikernes forventninger på 3,5 prosent, men fortsatt synkende inflasjon på femte kvartal på rad.