Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,3 prosent, eller innenfor intervallet [-0,1, 0,7] prosent.

Analytikeren skriver i sin morgenrapport at Tesla ikke klarte å leve opp til analytikernes forventninger i første kvartal, men hint om nye «billige» modeller, samt levering av autopilotsystem til «konkurrenter», trigget investorene.

«Aksjen steg hele 13,3 prosent i etterhandelen, etter å ha lagt på seg 1,8 prosent i ordinær handel. Til tross for gårsdagens oppgang er Tesla-aksjen kraftig ned i år, i likhet med mange andre produsenter av elektriske biler», skriver Berntsen.

Han trekker også frem at investorene i Asia lot seg inspirere av det som skjedde på Wall Street tirsdag.

«Japans Nikkei 225, som sammen med den indiske Sensex har ledet an de siste årene, gjorde det aller best i natt. Det er naturlig å anta at den gode stemningen i Asia og USA vil smitte over på børsene i Europa i dag», fortsetter Nordnet-analytikeren.

Asia

De største børsene i Asia styrkes onsdag for tredje dag på rad. Det skjer etter nok en dag med børsoppgang på Wall Street tirsdag kveld.

I Japan klatrer Nikkei 2,30, mens den bredere Topix-indeksen klatrer 1,55 prosent.

Shanghai Composite i Kina legger på seg 0,33 prosent, og Hang Seng i Hongkong klatrer 1,61 prosent. Kospi i Sør-Korea er opp 1,90 prosent.

Oljeprisen

Juni-kontrakten for Brent-oljen er onsdag morgen opp 0,03 prosent til 88,45 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,11 prosent til 83,45 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 87,05 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Wall Street

De tre ledende indeksene på Wall Street steg tirsdag. Dow Jones steg 0,71 prosent til 38,509.64, mens S&P 500 klatret 1,20 prosent til 5,070.71. Nasdaq la på seg 1,57 prosent 15,694.45.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,65 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 6,61 prosent til 15.82.

– Korreksjonen kan sannsynligvis fortsette nedover. Konsentrasjonen i markedet har vært svært høy og posisjoneringen er forlenget, noe som typisk er røde flagg, sier sjefstrateg Marko Kolanovic i JPMorgan Chase, ifølge Fortune.

Oslo Børs

Oslo Børs endte så vidt i rødt tirsdag. Ved børsslutt stod hovedindeksen i 1.339,80, en nedgang på marginale 0,03 prosent.

Førstekvartalssesongen er nå for alvor i gang, og et par tungvektere har tirsdag lagt frem sine tall. DNB er blant de første ut, men rentenettoen skuffet analytikerne. Storbanken la frem et nettoresultat på 10,2 milliarder kroner. Aksjen falt 1,1 prosent til 208,30 kroner på høyest omsetning.

Vår Energi steg 0,1 prosent til 36,08 kroner. Selskapet meldte om et driftsresultat på 1,05 milliarder dollar, marginalt under analytikernes forventninger på 1,06 milliarder, og prosjektene går som planlagt.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 1. kv.:

Gram Car Carriers: Kl. 06.30, webcast kl. 10.00

Aker BP: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Borregaard: Kl. 07.00, hos DNB Markets kl. 08.30, webcast

Carasent: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Komplett: Kl. 07.00, Haakon VIIs gt. 2 kl. 09.00, webcast