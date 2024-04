For XXL ble det et dramatisk fall i første kvartal, og aksjen er nå ned 3,56 prosent til 0,79 kroner. Sportskjedens omsetning ble svekket 22 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, og XXL tapte 209 million kroner.

Opptur

En søkkrik italiener har onsdag lagt 7,6 milliarder norske kroner på bordet for Gram Car Carriers, og sender aksjen opp hele 24,94 prosent til 265,50 kroner.

Bilfraktrederiet la også frem sine førstekvartalstall i morges, og meldte da at de nå betaler 75 prosent av resultatet som utbytte til aksjonærene.

Også en annen shippingaksje, MPC Container Ships, stiger markant. Den er nå opp 9,67 prosent til 15,32 kroner.

Carasent styrkes 30,00 prosent til 14,30 kroner. Helseteknologiselskapet leverte i morges førstekvartalstall, men det er ikke disse som løfter aksjekursen. Tirsdag kveld oppdaterte nemlig selskapet målene for 2024, etter at storaksjonæren Aeternum totalslaktet selskapet i et aksjonærbrev i desember.

Carasent har nå et mål om en omsetning på 270 millioner kroner i år, noe som tilsvarer en organisk vekst på 15 prosent.

Tirsdagens store børsvinner, Norsk Titanium, steg voldsomme 93,6 prosent. Onsdag fortsetter aksjen opp ytterligere 1,88 prosent til 2,17 kroner, og har på det meste i dag vært omsatt for 2,61 kroner.

Oppgangen kommer etter at råvareselskapet meldte om ny kontrakt med Airbus og samtidig guider en tidobling. Målsettingen er nå en omsetning på 150 millioner dollar innen 2026.

Oljeprisen

Juni-kontrakten for Brent-oljen er onsdag formiddag ned 0,41 prosent til 88,06 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,46 prosent til 82,99 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 87,05 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

– Tradere har endelig muligheten til å fokusere på fundamentale forhold, med den geopolitiske risikopremien noenlunde borte. Lavere lagernivåer signaliserer at etterspørselen holder seg, sier Charu Chanana, analytiker i Saxo Capital Markets, ifølge TDN Direkt.

Equinor er opp 1,17 prosent til 297,55 kroner, mens Vår Energi klatrer marginale 0,89 prosent til 36,40 kroner.