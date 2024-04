De siste to årene har det vært en frykt i markedet for at Federal Reserves hyppige renteøkninger ville sende amerikansk økonomi inn i resesjon, men så langt er det lite som tyder på det.

– Amerikansk økonomi er utrolig og har blomstret en stund. Så langt ser økonomien ut til å gå mot en slags myk landing, men der er jeg på den forsiktige siden, sa JP Morgan-sjef Jamie Dimon ifølge Financial Times i et intervju hos Economic Club of New York.

Han trakk videre frem et ordtak fra sine tidlige dager på Wall Street.

– Markedene vil gjøre hva som helst for å skade flest mulig. Dette kan være ett av disse tilfellene, fortsatte Dimon, som i et CNBC-intervju sent i februar karakteriserte en resesjon som over 50 prosent sannsynlig.

Fed hever renten?

Den gang advarte også Dimons likesinnede i Goldman Sachs, David Solomon, investorene mot å bli altfor sterke i troen på at Fed styrer mot en myk landing. Han hadde da blitt mer pessimistisk til utviklingen av amerikansk økonomi sammenlignet med sine uttalelser i september om at «sjansene for en myk landing nå er betydelig høyere.»

Markedet håpet lenge at Fed ville starte rentekuttene til sommeren, og tidlig i 2024 ble det priset inn 6-7 rentekutt i USA i år. Men amerikansk inflasjon har fortsatt å overraske på oppsiden, og i forrige uke advarte UBS om at man nå bør forberede seg på at Fed hever renten i stedet for å kutte den.

Oljen overrasker

Videre uttrykte JP Morgan-sjef Dimon tirsdag overraskelse over den geopolitiske situasjonen i Midtøsten ikke har sendt oljeprisene høyere enn dagens nivåer. Frontkontrakten for Brent-oljen står onsdag i 88,60 dollar pr. fat.

– Jeg er litt overrasket over at ting ikke har blitt verre for olje og gass. Det tar ikke mye til for å sende olje- og gassprisene tilbake til 120 dollar eller høyere, uttalte han ifølge Financial Times, og viste til risikoen for angrep på energiinfrastruktur.