Sissener-favoritt suser til værs på Oslo Børs

Onsdag peker pilen opp på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.349,53 poeng, opp 0,7 prosent. Et fat nordsjøolje omsettes for 88,06 dollar, ned 0,4 prosent.

I første kvartal hadde Norsk Hydro et EBITDA-resultat på 5,4 milliarder kroner, ned fra 7,5 milliarder kroner i samme kvartal i fjor. Lavere salgspriser på aluminium, volumer i Extrusions og resirkuleringsmarginer, i tillegg til høyere faste kostnader, påvirket resultatet negativt. Aksjen faller 0,4 prosent til 67,64 kroner.

I første kvartal hadde Storebrand et resultat før skatt på 1,01 milliarder kroner, opp fra 763 millioner i samme periode i fjor. Solvensmarginen ble 191 prosent, mot 179 prosent i første kvartal 2023. Som følge av den høye solvensgraden vil Storebrand kjøpe tilbake aksjer verdt 1,1 milliarder kroner frem mot 20. desember. Aksjen stiger 7,7 prosent til 105,40 kroner.

I løpet av første kvartal halverte Nordic Semiconductor fjorårets omsetning, men det var likevel innenfor intervallet de selv guidet ved fremleggelsen av tallene for fjerde kvartal. Ledelsen forventer en omsetning på 125 millioner i andre kvartal. Analytikere beskriver guidingen for andre kvartal som «en lettelse». Aksjen stiger 30,8 prosent til 115,25 kroner.

Kjell Inge Røkkes oljeselskap, Aker BP, hadde inntekter på 3,08 milliarder dollar og dro inn 2,19 milliarder dollar fra driften i første kvartal. Resultat etter skatt havnet på 531 millioner dollar.

– Vi leverte sterk drift og finansielle resultater i første kvartal, sier konsernsjef Karl Johnny Hersvik. Aksjen stiger 0,5 prosent til 279,30 kroner.

En søkkrik italiener har onsdag lagt 7,6 milliarder kroner på bordet for Gram Car Carriers , noe som sender aksjen opp hele 24,9 prosent til 265,50 kroner. Bilfraktrederiet la også frem sine førstekvartalstall i morges, og meldte da at de nå betaler 75 prosent av resultatet som utbytte til aksjonærene.

Onsdag morgen presenterte Carasent sine kvartalstall, og tirsdag kveld oppdaterte selskapet målene for 2024, etter at storaksjonær Aeternum totalslaktet selskapet i et aksjonærbrev i desember. Nå stiger aksjen 26,4 prosent til 13,90 kroner.

XXL -aksjen faller 0,4 prosent til 0,81 kroner etter at selskapet la frem tall som viste et tap på 209 millioner kroner i første kvartal.

Det er også verdt å merke seg at MPC Container Ships stiger 13,6 prosent til 15,87 kroner.