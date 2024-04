Investorer som søker beskyttelse mot markedsvolatilitet kan studere en ny ETF som lanseres 1. mai. Calamos Investments har kunngjort planer om å lansere en serie ETF-er som lover full nedsidebeskyttelse.

Forutsetningen

Ifølge Bloomberg News vil disse ETF-ene, kjent som «strukturerte beskyttelsesfond», følge deler av avkastningen til store indekser som S&P 500, Nasdaq 100 og Russell 2000, samtidig som de sikrer 100 prosent av nedsiderisikoen gjennom opsjonshandel.

Den første ETF-en som skal lanseres i denne serien, er Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF. Den har som mål å matche avkastningen til SPDR S&P 500 ETF Trust med en øvre grense på 9,65 prosent.

Det er imidlertid en hake. Investorer som ønsker å dra nytte av «full beskyttelse» må kjøpe ETF-en på lanseringsdagen, 1. mai 2024, og holde den frem til 30. april 2025.

Vil sikre nedsiden gjennom opsjonshandel

– Med dagens risikofrie renter på over 5 prosent kan utstedere av opsjonsbaserte produkter nå tilby betydelig oppsidepotensial samtidig som de beskytter hele investeringen, sier leder for ETF-er hos Calamos, Matt Kaufman, til Bloomberg.

Men til tross for løftet er det viktig å merke seg at det ikke er noen garanti for at fondet vil være vellykket i å gi den ettertraktede beskyttelsen.