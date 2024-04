Tesla-rally etter elendige tall

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,6 prosent og står i 15.787,94 poeng mens Dow Jones faller 0,2 prosent til 38.447,28 poeng. S&P 500 stiger 0,2 prosent til 5.081,18 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,64 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 1,3 prosent til 15,89.

«Med bekymringer for renteutsikter og utvikling i Midtøsten skjøvet i bakgrunnen, fortsatte investorene i det amerikanske aksjemarkedet i går å fokusere på de mer positive kvartalsrapportene fra blant annet telekom-, industri- og teknologisektoren», skriver DNB Markets i en rapport.

Tesla

Tirsdag kveld la Tesla frem dårlige kvartalstall, noe markedet faktisk reagerer positivt på. Tesla tjente 1,13 milliarder dollar, eller 34 cent pr. aksje, i første kvartal, sammenlignet med 2,2 milliarder dollar, eller 73 cent pr. aksje, i første kvartal 2023. Omsetningen falt til 21,3 milliarder dollar i kvartalet, godt under forventningene om en omsetning på 22,2 milliarder dollar.

I et brev til aksjonærene i forbindelse med resultatet skrev Tesla at de oppdaterte sitt «fremtidige bilutvalg for å fremskynde lanseringen av nye modeller før den tidligere kommuniserte produksjonsstarten i andre halvdel av 2025». Aksjen stiger hele 13,0 prosent i åpningsminuttene.

«Tesla klarte ikke å leve opp til analytikernes forventninger i første kvartal (Q1), men hint om nye «billige» modeller, samt levering av autopilotsystem til «konkurrenter», trigget investorene», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Boeing

Boeing melder om et resultat etter skatt på minus 355 millioner dollar, 56 cent pr. aksje. I samme periode i fjor tapte flyprodusenten 425 millioner dollar, eller 69 cent pr. aksje. På konsernnivå falt inntektene åtte prosent til 16.570 millioner dollar. Aksjen stiger 4,3 prosent.

Tall fra amerikanske statistikkmyndigheter viser at ordreinngangen for varige goder i USA økte med 2,6 prosent på månedsbasis i mars. Ifølge Trading Economics det ventet en oppgang på 2,5 prosent.