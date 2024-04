Nvidia kjøper opp israelsk AI-selskap

Run:ai utvikler programvare for håndtering av dataressurser for kunstig intelligens. Nvidia skriver i en pressemelding onsdag, at oppkjøpet skal kunne «hjelpe kunder til å dra nytte av sine AI-dataressurser på en mer effektiv måte».

Run:ai har samarbeidet tett med det amerikanske halvlederselskapet siden 2020, skriver Nvidia.

Rammene rundt avtalen er ikke kjent, men den israelske avisen Calcalist skriver at verdien av overtakelsen skal være verdt rundt 700 millioner dollar, melder Bloomberg.

Run:ai ble grunnlagt i 2018 av Omri Geller og Ronen Dar. Nvidias siste store avtale i Israel var overtakelsen av Mellanox Technologies Ltd. tilbake i 2020. Overtakelsen skal ha vært verdt 7 milliarder dollar.

Ved utgangen av 2023 hadde Oljefondet en eierandel på 1,17 prosent i Nvidia. Aksjeposten utgjorde fondets femte største investering, med en verdi på 145 milliarder kroner.