Klarna annonserte onsdag at de inngår et globalt partnerskap med Uber, som vil gjøre Klarna til en ny betalingsløsning i Uber og Uber Eats, i USA, Tyskland og Sverige.

Klarna vil tilby kun en «betal nå»-løsning, fremfor dens mest populære «kjøp nå, betal senere»-løsning, melder selskapene.

Det nye partnerskapet markerer en av de mest betydningsfulle avtalene for Klarna. Det skjer samtidig som det ryktes at det svenske selskapet forbereder seg på en børsnotering (IPO), så tidlig som i tredje kvartal, skriver CNBC.

Adm. direktør og co-founder i Klarna, Sebastian Siemiatkowski, uttalte onsdag at avtalen representere en «stor milepæl» for selskapet.

Bloomberg rapporterte tilbake i februar at selskapet var i samtaler med investeringsbanker om en mulig børsnotering. Størrelsen av en notering av betalingsløsnings-appen, ryktes at vil kunne ende opp over 20 milliarder dollar, melder CNBC.

I fjor rapporterte Klarna sitt første kvartalsvise overskudd på fire år etter å ha redusert sine kredittap med 56 prosent.

Selskapet oppnådde samtidig et driftsoverskudd på 130 millioner svenske kroner i tredje kvartal 2023, og snudde dermed et tap på 2 milliarder svenske kroner fra samme periode året før til overskudd.