Etter Wall Street stengte kom Facebook-eier Meta med kvartalstall. Aksjen falt kraftig grunnet skuffende guiding. Selskapet sa at de forventer inntekter i andre kvartal mellom 36,5 milliarder og 39 milliarder dollar. Dette var under analytikerene sine estimater.

Analytikere forventet at Meta vil rapportere en økning på 26 prosent i omsetningen fra 28,65 milliarder dollar for et år siden.

Da markedet stengte rapporterte selskapet følgende:

Omsetning: 36,46 milliarder

Inntjening per aksje: 4,71 dollar

Aksjen hamres ned

Gode tall til tross, aksjen hamres ned i etterhandelen som følge av at selskapets guidet på svakere utsikter og høyere investeringsbehov.

Metas omsetningsanslag er nå på 36,5 og 39 milliarder dollar for inneværende kvartal, og midtpunktet på 38,2 milliarder dollar er lavere enn analytikernes forventninger.

Og kostnadsbasen øker. Meta anslår kostnader på 96 til 99 milliarder dollar for 2024, mot tidligere anslag på 94 til 99 milliarder dollar.

I rapporten for fjerde kvartal meldte selskapet investeringsplaner på mellom 30 og 37 milliarder dollar i år, dette har økt til mellom 35 og 40 milliarder dollar. Det skal brukes mer penger på kunstig intelligens.

Disse faktorene gjør at investorene selger unna og aksjen stupte i etterhandelen. To timer etter børsens stengetid i New York, var Meta-aksjen ned over 16 prosent til 412 dollar.

Flere brukere

Videre var det ventet at at det ville være 2,12 milliarder daglige aktive brukere og en gjennomsnittlig inntekt på 11,75 dollar per bruker. Selskapet rapporterer ikke lenger daglige aktive brukere, men skriver i stedet om "daglige aktive personer i familien". Dette tallet var på 3,24 milliarder for mars 2024, en økning på 7 prosent fra året før.

Antall ansatte gikk ned med 10 prosent i første kvartal sammenlignet med året før, til 69.329. På selskapets kvartalsrapport i februar, sa finansdirektør Susan Li at Meta har investert i AI-modeller som nøyaktig kan forutsi relevante annonser for brukere, samt verktøy som automatiserer annonseproduksjonsprosessen, skriver CNBC.