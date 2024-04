IBM leverer lavere omsetning enn ventet

Det amerikanske teknologiselskapet IBM presenterte tall for første kvartal etter markedet stengte onsdag.

Selskapet har vært et populært aksjevalg for første gang på flere år, og har steget omtrent 13 prosent i år, sammenlignet med en omtrentlig økning på 6 prosent for S&P 500-indeksen. Samtidig har økningen avtatt de siste ukene og aksjen er ned omtrent 7 prosent, etter å ha nådd 199,18 dollar i midten av mars.

Aksjene hoppet opp etter IBMs resultatrapport for fjerde kvartal i slutten av januar. Analytikere forventet at selskapet vil dra nytte av spenningen rundt generativ kunstig intelligens.

Oppkjøp

I kvartalsrapporten annonserte selskapet at de ville kjøpe skyprogramvareprodusenten HashiCorp for 35 dollar per aksje.

Høye forventinger

Analytikere forventet at IBM vil legge frem justert resultat per aksje på 1,60 dollar, som tilsvarer en økning på 17,6 prosent fra samme kvartal året før. Salget var forventet forventet å øke med 2 prosent til 14,53 milliarder dollar.

Samtidig som selskapet leverte lavere omsetning enn ventet endte juster inntjening per aksje på 1,68 dollar, og slo dermed estimatene.

Inntekter fra programvare var på 5,9 milliarder dollar, og økte dermed med omtrent 6 prosent. Videre lå konsulentinntektene på 5,19 milliarder som tilsvarer en svak nedgang. Inntektene fra infrastruktur sank også til 3,08 milliarder dollar.