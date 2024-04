Frykten spredde seg på Wall Street onsdag, etter at den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten var oppe så høyt som 4,657 prosent - kun få prosentpoeng unna sitt høyeste nivå i år. Den såkalte «tiåringen» endte dagen opp 0,05 prosentpoeng til 4,65 prosent.

Siden årsskiftet har «tiåringen» løftet seg om lag 70 basispunkter.

Blandet på Wall Street

Oppgangen i den amerikanske obligasjonsrenten ble reflektert i markedet i morgentimene, før fallet tiltok. De ledende amerikanske indeksene endte dagen tilnærmet flatt.

S&P 500 endte opp 0,05 prosent til 5.074,7.

Teknologiindeksen Nasdaq endte opp 0,15 prosent til 15.719,88.

Den industritunge Dow Jones-indeksen falt 0,06 prosent til 38.482,83.

Volatilitetsindeksen VIX, også kjent som «fryktindeksen», endte opp 1,21 prosent til 15,88.

Tesla-rally

Etter å ha levert skrekkelige tall for førstekvartal (Q1) på topp- og bunnlinjen i går, slo Tesla kraftig tilbake onsdag.

«Tesla klarte ikke å leve opp til analytikernes forventninger i første kvartal (Q1), men hint om nye «billige» modeller, samt levering av autopilotsystem til «konkurrenter», trigget investorene», skrev Roger Berntsen i morgentimene i en oppdatering fra Nordnet.

Aksjen endte opp hele 12 prosent.

Boeing-smekk og «gode tegn» hittil

Til tross for oppgang i morgentimene endte Boeing ned rundt 3 prosent etter at selskapet la frem et kvartalsvis tap - dog mindre enn ventet.

Til tross fra at inntektstap fra blant annet Tesla og Boeing har stjålet overskriftene, har inntjeningen til de selskapene som så langt har fremlagt kvartalsrapport, slått estimatene til Wall Street, skriver CNBC.

Mer enn 25 prosent av selskapene som utgjør S&P 500 har til nå fremlagt sin rapport for Q1. Av disse, har 79 prosent slått estimatene.

Porteføljeforvalter, Ayako Yoshika, i Wealth Enhancement Group uttaler til CNBC at rapporteringen hittil har vist gode tegn, men at «fokuset fortsatt ligger på noen av de større navnene, og [hvordan] markedene vil reagere på utsiktene fra Meta i kveld, og Microsoft og Google i morgen».

FLATT: Onsdag endte Wall Street flatt - forventningene er høye når en rekke selskaper denne uken og fremover skal presentere sine tall for førstekvartal. Foto: Berit Roald

Blandet for «Magnificent-7»-aksjene

De såkalte Magnificent-7-aksjene, som utgjør de største teknologiselskapene, presterte onsdag blandet.

Apple endte dagen opp 1,26 prosent, Microsoft opp 0,34 prosent, mens Google-eier Alphabet la på seg 0,72 prosent. Verre gikk det med Meta som etter børsslutt onsdag presenterer sin rapport for Q1. Aksjen endte ned 0,41 prosent.

For Amazon og Nvidia endte dagen ned henholdsvis 1,42 og 3,20 prosent, mens Tesla, som nevnt, slo kruttsterkt tilbake og la på seg 12 prosent.

Særlig markant på tech-fallet forrige fredag var også Nvidia, som den siste måneden er ned 16 prosent. Samtidig som det rår økt usikkerhet om det kommer en korreksjon for aksjen, har Nvidia så langt i år steget hele 65,5 prosent.