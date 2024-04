Ford slo forventningene

Onsdag la Ford Motor frem sin rapport for første kvartal.

Rapporten viste at den amerikanske bilprodusenten hadde i årets første kvartal 42,8 milliarder dollar i inntekter mot forventet 42,94 milliarder dollar.

Justert inntjening per aksje endte på 49 cent mot forventet 42 cent.

Til sammenligning endte Ford med et kvartalsjustert resultat på 63 cent per aksje i fjor, noe som betyr et fall på 14 cent per aksje.

Høyere kostnader for arbeidskraft og produksjon av elektriske kjøretøy er hovedårsakene til resultatfallet. Økt salg av kommersielle kjøretøy redder derimot inn årets første kvartal for Ford Motor, skriver CNBC.

Bilprodusentens guiding for 2024 utgitt i februar inkluderte et justert resultat før renter og skatter, eller EBIT, på mellom 10 og 12 milliarder dollar, en justert fri kontantstrøm på 6 til 7 milliarder dollar, og kapitalutgifter på 8 til 9,5 milliarder dollar. Samtidig varslet selskapet at de forventet at de ville tape rundt 5 til 5,5 milliarder dollar på sin elbilproduksjon i 2024.

Aksjen stiger 3,63 prosent i etterhandelen.