Økte renteinntekter for Pareto Bank

Pareto Bank fikk et resultat etter skatt på 176,1 millioner kroner i første kvartal, mot 130,9 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Netto renteinntekter utgjorde 299,8 millioner kroner, mot 262,5 millioner i fjor.

I børsmeldingen skriver selskapet at det er tegn til et mer positivt markedssentiment, og at aktiviteten tar seg opp.

Netto utlån til kunder endte på 18.928 millioner kroner, en vekst på 410 millioner kroner. Veksten kommer primært fra bedriftsfinansiering og finansiering av ferdige boliger for salg og utleie.

Nedskrivinger og tap utgjorde 15,3 millioner kroner.

« I lys av et vesentlig høyere rentenivå vil nedskrivningene kunne ligge på et høyere nivå enn historisk i en periode fremover», skriver selskapet i kvartalsrapporten.