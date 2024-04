Harald ble oppringt av Exit-skaperne: – Ga dem noen snakkesalige navn

Da serieskaperne bak NRK-serien Exit jobbet med forberedelsene til TV-serien om finansmiljøet i Oslo, var investoren Harald Undrum en av de første som ble kontaktet. – Jeg ga dem flere navn som jeg visste var litt snakkesalige, sier Undrum, som noen år etterpå, da serien nådde TV-skjermene, kjapt forsto at navnene han hadde tipset om hadde gitt serieskaperne den innsikten i finansmiljøet de var ute etter. De samme serieskaperne har i flere intervjuer fortalt at historiene i Exit er basert på ekte hendelser. Det bekrefter Undrum. – Mange har ment at serien er urealistisk, men for meg virker den mer som en dokumentarfilm. Mange av historiene som presenteres er helt klart basert på ekte hendelser, sier Undrum. Den første sesongen med Exit ble sendt i 2019, og ble den mest strømmede NRK-serien noensinne, med over 1 million strømminger. Også de to siste sesongene skapte rekordhøye seertall og skyhøy trafikk på nrk.no.