En søkkrik italiener legger 7,6 milliarder kroner på bordet for Gram Car Carriers. Det gir en gevinst på hele 469 prosent på litt over to år. De som deltok i emisjonen på nyåret i 2022 har gjort nesten seksgangeren på sin investering.

Stjerneinvestor Aasulv Tveitereid flyr høyt på heftig kursoppgang i Nordic Semiconductor.

Han har kjøpt 1,2 millioner aksjer i halvlederselskapet gjennom februar, mars og april, og med onsdagens kraftige kursoppgang har Tveitereid tjent opp mot 28 millioner kroner. Kurshoppet kom etter at selskapet varslet comeback og sterk omsetningsvekst.

Analytikere slakter XXL-konseptet etter sportskjedens kvartalsrapport.

Øyvind Mossige i SpareBank 1 Markets sier salgsutviklingen er katastrofal, og mener XXL ikke har relevante varer å selge. Henriette Trondsen i Arctic Securities mener XXL må revurdere sitt konsept siden de hverken er billigst eller en spesialforretning.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Palestina-aktivistene som forsøkte å stanse Oljefondets investordag ved å blokkere inngangen til Norges Bank.

Det begynner å bli litt for enkelt for aktivister og demonstranter å stanse arrangementer de ikke liker. Vil aktivistene ikke høre, må de i det minste betale bøtene, skriver Hegnar.

Finanskalenderen

Resultat pr. 1. kv.:

ABL Group: Kl. 06.00, hos SpareBank 1 Markets kl. 08.30, webcast

AutoStore: Kl. 06.00, webcast kl. 08.00

OKEA: Kl. 06.00, webcast kl. 10.00

Equinor: Kl. 06.45, webcast kl. 09.00

Akastor: Kl. 07.00, webcast kl. 15.00

Aker Carbon Capture: Kl. 07.00, audiocast kl. 15.00

Aker Solutions: Kl. 07.00, audiocast kl. 09.00

Atea: Kl. 07.00, Thon Hotel Vika Atrium kl. 08.00, webcast

Europris: Kl. 07.00, hos Arctic kl. 08.30, webcast

Gjensidige Forsikring: Kl. 07.00, webcast/tlf kl. 09.00

Kitron: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30



KMC Properties: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00



Norwegian: Kl. 07.00, House of Oslo kl. 08.30, webcast

Sparebanken Møre: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

StrongPoint: Kl. 07.00, hos ABG kl. 09.00, webcast

Lea bank: Kl. 07.30, webcast kl. 10.00

Pareto Bank: Kl. 07.30, Dronning Mauds gt. 3 kl. 12.00, webcast

SpareBank 1 SR-Bank: Kl. 07.30, hos SpareBank 1 Markets kl. 08.15, webcast

Subsea 7: Kl. 08.00, webcast/tlf kl. 13.00

Tietoevry: Kl. 08.00, tlf.konf. 09.00