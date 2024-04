Bank of Japan starter også sitt pengepolitiske møte torsdag. Investorer holder et øye på yen-svakhet. Yenen raste forbi 155-merket mot amerikanske dollar onsdag, og nådde et nytt lavpunkt på 34 år.

I Japan faller Nikkei 2 prosent, mens den bredere Topix-indeksen svekkes 1,4 prosent.

I Kina går Shanghai Composite opp 0,2 prosent, Hang Seng i Hongkong er opp 0,6 prosent, og Kospi i Sør-Korea svekkes 1,1 prosent.

I Asia vil investorer vurdere Sør-Koreas fremgang BNP-vekst i første kvartal på 3,4 prosent fra år til år. Det er høyeste kvartalsvekst siden fjerde kvartal 2021.

Kvartalsvis var økningen 1,3 prosent i første kvartal, sammenlignet med kvartalet før. Ifølge Trading Economics-konsensus var BNP på forhånd forventet å stige med 0,6 prosent på kvartalsbasis og 2,4 prosent på årsbasis.

I India stiger Sensex 0,1 prosent og Straits Times i Singapore er ned 0,3 prosent.

S&P/ASX 200-indeksen i Australia, samt New Zealand-børsen, er stengt.