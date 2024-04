Dette vil påvirke Oslo Børs i dag torsdag

Japanske børser faller tungt på yen-svekkelse, hvileskjær i USA og flat oljepris.

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner ned 0,3 prosent, eller innenfor intervallet [-0,6, 0] prosent.

Asia

Bank of Japan starter også sitt pengepolitiske møte torsdag. Investorer holder et øye på yen-svakhet. Yenen raste forbi 155-merket mot amerikanske dollar onsdag, og nådde et nytt lavpunkt på 34 år.

I Japan faller Nikkei 2 prosent, mens den bredere Topix-indeksen svekkes 1,4 prosent.

I Kina går Shanghai Composite opp 0,2 prosent, Hang Seng i Hongkong er opp 0,6 prosent, og Kospi i Sør-Korea svekkes 1,1 prosent.

I Asia vil investorer vurdere Sør-Koreas fremgang BNP-vekst i første kvartal på 3,4 prosent fra år til år. Det er høyeste kvartalsvekst siden fjerde kvartal 2021.

Kvartalsvis var økningen 1,3 prosent i første kvartal, sammenlignet med kvartalet før. Ifølge Trading Economics-konsensus var BNP på forhånd forventet å stige med 0,6 prosent på kvartalsbasis og 2,4 prosent på årsbasis.

I India stiger Sensex 0,1 prosent og Straits Times i Singapore er ned 0,3 prosent.

S&P/ASX 200-indeksen i Australia, samt New Zealand-børsen, er stengt.

Oljeprisen

Juni-kontrakten for Brent-oljen er torsdag morgen opp 0,1 prosent til 88,12 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,1 prosent til 82,92 dollar fatet.

Det er tilnærmet flatt fra børsslutt i Oslo onsdag.

Svakt risikosentiment i de brede markedene motvirkes av et uventet råoljelagertrekk i USA i forrige uke.

De offisielle lagertallene fra EIA viste i går at de amerikanske råoljelagrene falt med 6,4 millioner fat i forrige uke. Raffineriene trappet opp prosesseringen og eksporten steg, noterer Bloomberg. På forhånd var det ventet at lagrene skulle være opp 1,6 millioner fat på ukesbasis, ifølge Trading Economics.

– Spenningsnivået mellom Iran og Israel har avtatt, men forventede israelske angrep på Gaza antas å forverres, og risikoen for at konflikter sprer seg til nabolandene understøtter oljeprisene, sier Toshitaka Tazawa, analytiker i Fujitomi Securities, ifølge TDN Direkt.

– På den andre siden har utsatt rentekutt i USA vært en kilde til bekymring for den amerikanske økonomien og oljeetterspørselen, noe som legger press på oljemarkedet, sier han videre.

Wall Street

Frykten spredde seg på Wall Street onsdag, etter at den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten var oppe så høyt som 4,657 prosent – kun få prosentpoeng unna sitt høyeste nivå i år. Den såkalte «tiåringen» endte dagen opp 0,05 prosentpoeng til 4,65 prosent.

Siden årsskiftet har tiåringen løftet seg om lag 70 basispunkter.

Oppgangen i den amerikanske obligasjonsrenten ble reflektert i markedet i morgentimene, før fallet tiltok. De ledende amerikanske indeksene endte dagen tilnærmet flatt.

S&P 500 endte opp 0,05 prosent til 5.074,7.

endte opp 0,05 prosent til 5.074,7. Teknologiindeksen Nasdaq endte opp 0,15 prosent til 15.719,88.

endte opp 0,15 prosent til 15.719,88. Den industritunge Dow Jones-indeksen falt 0,06 prosent til 38.482,83.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 1,0 prosent før den sluttet på 1.353,28 poeng.

En søkkrik italiener har lagt 7,6 milliarder kroner på bordet for Gram Car Carriers, noe som sendte aksjen opp 25,4 prosent til 266,50 kroner. Bilfraktrederiet la også frem sine førstekvartalstall onsdag morgen.

I første kvartal halverte Nordic Semiconductor fjorårets omsetning, men det var likevel innenfor intervallet de selv har guidet . Ledelsen forventer nå en omsetning på 125 millioner i andre kvartal. Analytikere beskriver guidingen som «en lettelse». Aksjen klatret 36,4 prosent til 121,00 kroner.