Oslo Børs åpner i grønt – Røkke-aksje skyter opp etter spådom om milliardvekst

Europris fikk et lavere resultat enn forventet, til tross for et rekordhøyt påskesalg. Det setter ikke investorene pris på, som sender aksjen rett ned 10,3 prosent.

Norwegian gikk med dundrende underskudd i årets tøffeste kvartal og leverte svakere enn analytikernes forventninger.

Kitron fikk et resultat før skatt på 8,6 millioner euro, ned fra 16,3 millioner euro samme kvartal i fjor. Nå nedjusterer de også guidingen. Aksjen faller 8,2 prosent.

Blant analytikerne er det uenighet om estimatene skal opp eller ned etter Norwegians kvartalstall. Positive yieldutsikter trekkes frem som et lyspunkt. Aksjen faller 6,2 prosent fra start.

Robotlagerselskapet AutoStore knuste analytikernes forventninger til ordreinngangen i første kvartal, men skuffer på både topplinjen og bunnlinjen. Aksjen stiger 5,2 prosent.

Uvær sendte Gjensidiges resultat før skatt til 1.076 millioner i første kvartal, ned fra 1.491 millioner i samme periode året før. Aksjen stiger likevel 1,4 prosent.

Aker-selskapet Akastor kunne føre 599 millioner kroner ekstra i første kvartal som følge av voldgiftsdommen. Det sendte resultatet kraftig opp. Aksjen faller likevel 2,2 prosent.

Subsea 7 leverte bedre resultater enn ventet i første kvartal. Et godt subseamarked gjør at selskapet fortsatt ser for seg en driftsmargin på nærmere 20 prosent i 2025. Aksjen stiger 0,9 prosent.

Okea økte både produksjonen og inntektene i årets første kvartal. Aksjen faller likevel 0,8 prosent.

Andre bevegelser

Norsk Titanium har landet enda en ny kontrakt. Nå vil selskapet levere hundrevis av deler til Boeing. Aksjen skyter opp 35 prosent og er med det opp rundt 250 prosent på bare en drøy uke.

Everfuel forventer nå HySynergy 1-produksjonsoppstart i andre halvdel av 2024, mot den tidligere guidingen om en oppstart i midten av andre kvartal 2024. Aksjen faller etter oppdateringen 11 prosent.

Øystein Stray Spetalen solgte alt han eide i Lerøy Seafood i november. Nå er han tilbake på eiersiden. På to måneder har han kjøpt aksjer for over 75 millioner. I dag faller aksjen 0,2 prosent, men er siden midten av februar opp tosifret.

Ratene er elendige, boblen brast og aksjen har stupt. Nå hamstrer Harald Moræus-Hanssen aksjer i MPC Container Ships. Aksjen stiger 2,3 prosent på børs i dag og har med det steget hele 40 prosent siden midten av mars, etter en lengre nedtur siden mai i fjor.

Stjerneinvestoren Aasulv Tveitereid var blant finanskjendisene som gikk tungt inn i Nordic Semiconductor etter kursraset i februar. Det har gitt god avkastning, men i dag faller aksjen 3 prosent.

I går ble det kjent at en søkkrik italiener legger 7,6 milliarder kroner på bordet for Gram Car Carriers. Det sendte aksjen opp 25 prosent i går til 268 kroner. Budet var på 263,69 kroner pr. aksje. I dag faller GCC-aksjen 0,2 prosent til 266 kroner.