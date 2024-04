Sterk start på 2024 for kvantitative hedgefond

I løpet av første kvartal 2024 leverte trendfølgende hedgefond solid avkastning.

«SG Trend Index» fra Société Générale er opp 12,85 prosent i første kvartal 2024. Indeksen måler hvordan de største og viktigste fondene som investerer etter markedstrender presterer, spesielt innen området «managed futures».

De ledende bidragsyterne i SG Trend Indexen er Man Group, Aspect Capital og Winton.

Avkastningen skyldes en rekke faktorer. Financial Times rapporterer blant annet at ugunstige værforhold i de viktigste produksjonsområdene for kakao og kaffe, har skapt et tilbudssjokk, og ført til kraftig prisstigning. Prisen på kakaobønner har nesten tredoblet seg siden årsskiftet.

Samtidig har japanske yen svekket seg betydelig mot dollaren, med en nedgang på ni prosent siden begynnelsen av året.

Disse markedsendringene har gitt rikelig med muligheter for kvantitative fond til å kapitalisere gjennom trendfølgende strategier.

Historisk bra førstekvartal

Direktør i Aspect Capital, Razvan Remsing, forteller til Bloomberg at første kvartal 2024 var er det beste første kvartalet i selskapets 25-årige historie. Aspect Capital Ltd. forvalter 7,5 milliarder dollar, og er opp 21 prosent så langt i år.

Remsing forteller videre at fondet har fulgt oppgangen i kakao, olje og gull. På den andre siden har fondet vært short japansk yen, sveitserfranc, amerikanske statsobligasjoner og lange europeiske renter.