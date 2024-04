Makrotall senker New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 2,0 prosent og står i 15.391,88 poeng mens Dow Jones faller 1,3 prosent til 37.969,25 poeng. S&P 500 faller 1,3 prosent til 5.006,26 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten stiger til 4,73 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 6,5 prosent til 17,01.

Oppdatert kl. 18:10

Deler av nedgangen har avtatt. Nasdaq er ned 1,4 prosent, mens Dow Jones faller 1,4 prosent. S&P 500 er ned 1 prosent.

Makro

USAs bruttonasjonalprodukt vokste med 1,6 prosent i første kvartal i år, viser de første estimatene for den amerikanske økonomien i januar–mars. På forhånd var det ventet at BNP-tallene ville vise en vekst på 2,5 prosent, ifølge Trading Economics.

207.000 amerikanere søkte om dagpenger for første gang i ukesperioden frem til og med 20. april, viser nye jobless claims-tall fra USAs arbeidsdepartement. Det utgjør en nedgang på 5.000 fra uken før. På forhånd var det ventet et antall på 214.000, ifølge Trading Economics.

Antallet amerikanere som fortsetter å motta dagpenger – continuing claims – var 1.781.000 pr. 13. april. På forhånd var det her ventet en måling på 1.814.000.

Meta Platforms

Onsdag kveld la Meta Platforms frem sine kvartalstall, samtidig som ledelsen kom med en svak guiding for andre kvartal. IT-giganten forventer inntekter i andre kvartal mellom 36,5 milliarder og 39 milliarder dollar.

Midtpunktet, på 37,75 milliarder dollar, vil representere en vekst på 18 prosent år over år, og er under analytikernes gjennomsnittlige estimat på 38,3 milliarder dollar, ifølge CNBC. Torsdag stuper aksjen 15,3 prosent i åpningsminuttene.

Kl 18:10 er noe av nedgangen hentet inn igjen, og aksjen er ned drøye 12 prosent.