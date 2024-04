Kitron falt også tungt på høy omsetning – aksjen endte ned 6,0 prosent til 29,68 kroner. Førstekvartalstallene viste en halvering i overskuddet – til 8,6 millioner euro. Selskapet har også nedjustert guidingen . Aasulv Tveitereid, lenge en av de største privatinvestorene i Kitron, rakk å lempe ut nesten halve beholdningen før torsdagens kursras.

AutoStore falt 15,8 prosent til 15,38 kroner. Selskapet overgikk analytikernes forventninger med ordreinngangen i første kvartal, men inntekter og resultat kom inn på den skuffende siden.

Aker Solutions la frem førstekvartalstall som viste kraftig vekst både på topp- og bunnlinje. Oljeserviceselskapet venter også 30 prosent høyere omsetning i 2024 enn i fjor, mens ABG-analytiker Haakon Amundsen tror selskapet kan komme til å betale hele 5 milliarder kroner i ekstra utbytte neste år. Aker Solutions steg 6,2 prosent til 39,26 kroner.

Subsea 7 steg 3,0 prosent til 179,80 kroner på sine kvartalstall. Oljeserviceselskapet leverte bedre resultater enn ventet, og varsler en driftsmargin på nærmere 20 prosent i 2025.

Gjensidiges kvartalsrapport viste at unormalt dårlig vær kostet selskapet over en halv milliard kroner i første kvartal. Den underliggende veksten var imidlertid god, og Arctic-analytiker Roy Tilley ventet at sterk guiding og solid solvensmargin ville gi kursoppgang for Gjensidige torsdag. Aksjen endte opp 5,7 prosent til 177,60 kroner.

MPC Container Ships steg 2,6 prosent til 16,30 kroner. Onsdag meldte Finansavisen at investor Harald Moræus-Hanssen hamstrer aksjer i rederiet.

Norsk Titanium føk opp 24,8 prosent til 2,82 kroner – og har dermed steget mer enn 200 prosent på en uke. 3D-printingsselskapet arrangerte kapitalmarkedsdag torsdag, og meldte også om en ny avtale med Boeing – to dager etter en avtale med Airbus som sendte aksjen opp 94 prosent.

Bare Norsk Renewables steg mer torsdag – 73,1 prosent til 0,55 kroner – dog uten at det var kommet noen nyheter fra selskapet.

Lytix Biopharma steg 7,0 prosent til 5,78 kroner. Selskapet opplyste torsdag ettermiddag at Direktoratet for medisinske produkter har godkjent søknaden for en fase II-studie i pasienter med tidligfase føflekkreft, der selskapet vil teste sin ledende legemiddelkandidat, LTX-315, i kombinasjon med en annen type immunterapi før kirurgi. Godkjennelsen omtales som «en viktig milepæl» – og «en betydelig kommersiell mulighet».

Barramundi Group falt mest av alle torsdag med en nedgang på 17,6 prosent til 2,90 kroner.