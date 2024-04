Kraftig løft for Deutsche Banks investment bank

Deutsche Bank startet året sterkt og kunngjorde en nettoinntekt på 1,45 milliarder euro. Dette er 10 prosent høyere enn samme periode i fjor og overgikk analytikernes forventninger. Første kvartal 2024 markerer bankens høyeste resultat for første kvartal siden 2013.

Bankaksjen stiger 6,67 prosent til 17,58 dollar pr.aksje i 16-tiden.

Nettoomsetningen, som representerer inntekter før fradrag av utgifter, økte med 1 prosent fra året før til 7,8 milliarder euro, hovedsakelig drevet av vekst i provisjons- og gebyrinntekter.

Investment banking og trading var hoveddriver

Investment bank avdelingen hos Deutsche Bank hadde et sterkt kvartal med en inntektsøkning på 13 prosent til 3 milliarder euro. Denne veksten ble ledet av en 7 prosent økning i handel med fastrenteprodukter og en imponerende 54 prosent økning i inntekter fra opprinnelse og rådgivning.

Financial Times: Til tross for de positive tallene advarte Citigroup-analytiker Andrew Coombs i et notat til kunder om at selv om resultatene var solide, bør investorer være forsiktige med å trekke forhastede konklusjoner fra et resultat drevet av investment bank-sektoren, gitt dens uforutsigbare natur.

Investment banking forventes nå å forbli Deutsche Banks største inntektskilde fram til 2026, en endring fra tidligere forventninger om at detaljbankvirksomheten ville dominere.

Bankens aksjer har steget mer enn 60 prosent det siste året, men de er fortsatt 90 prosent under toppnivået fra før finanskrisen i 2008. Dette illustrerer de langvarige utfordringene banken står overfor, men også det potensialet som ligger i de nylige forbedringene.