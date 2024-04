Lifecare jakter oppimot 90 millioner i emisjon

Teknologiselskapet Lifecare, kunngjorde i en børsmelding torsdag kveld at de jakter frisk kapital gjennom en delvis fortrinnsrettet emisjon, med fokus på eksisterende aksjonærer.

Selskapet har som mål å styrke sin aksjekapital på mellom 75-90 millioner kroner.

Emisjonen er rettet mot eksisterende aksjonærer, som vil få fortrinnsrett til å tegne nye aksjer proporsjonalt med sine nåværende aksjeandeler. I tillegg vil de få én tegningsrett for hver to nye aksjer tildelt.

Garantert støtte

Lifecare utvikler sensorteknologi og overvåking av ulike kroppsanalyser hos både mennesker og dyr. Selskapet er i en klinisk fase og har fokus på å avansere neste generasjons Continous Glucose Monotoring-systemer.

Emisjonen vil bidra til å styrke selskapets balanse for fremtidige vekstmuligheter og internasjonalisering, heter det i børsmeldingen.

Selskapet ønsker å oppskalere sin produksjon og lansering av produkter til veterinær-markedet, i tillegg til videre forskning på sensorteknologien deres.

Aksjonærer som har forpliktet seg til å tegne aksjer er blant annet Teigland Eiendom AS, Lacal AS, Tjelta AS og Hannibal Invest, som har garantert 25 millioner kroner av emisjonen som «bunngaranti».

I tillegg har Munkekullen förvaltning AB og Buntel AB forpliktet seg til å garantere for totalt 50 millioner kroner av emisjonen, som en «toppgaranti».

Ekstraordinær generalforsamling

Tegningsprisen for de nye aksjene vil bli fastsatt under anbefaling fra Carnegie, som opptrer som emisjonsrådgiveren.

Emisjonen er betinget av godkjenning fra aksjonærene på en ekstraordinær generalforsamling, som er planlagt 27. mai 2024.