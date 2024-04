Oljefondet snur: DN får delta på neste års konferanse

Årets investorkonferanse hos Norges Bank har fått mye oppmerksomhet, etter at Oljefondet inviterte den medieskye hedgefondforvalteren Ole Andreas Halvorsen til å holde foredrag. Foredraget ble holdt under såkalte Chatham House-regler, som tilsier et referatforbud

Dagens Næringsliv valgte imidlertid å omgå disse reglene ved å ikke ha journalister tilstede i rommet, men heller spørre publikum etterpå hva som ble sagt, for deretter å skrive et referat. Avisen skriver selv i artikkelen at de valgte å ikke akseptere reglene.

Det reagerte Nicolai Tangen og Norges Bank Investment Management kraftig på. Fondet gikk så langt at DN ble utestengt fra neste års investorkonferanse. Avgjørelsen høstet mye kritikk, på bakgrunn av fondets rolle og kravet om åpenhet

Forhastet beslutning

Torsdag ettermiddag melder Tangen og NBIM at avgjørelsen er snudd, og at DN får delta neste år. I en kronikk legger fondet seg flate og innrømmer at de tok en forhastet beslutning.

«Dagens Næringsliv omgikk reglene ved å ikke være til stede og siterte direkte fra seansen. Vi reagerte tydelig og kontant. For tydelig. For tidlig», sier Tangen i kronikken

«Da det skjedde, var vår tanke at dette ikke var rettferdig ovenfor de andre mediene, som faktisk respekterte kjørereglene. Og at det derfor måtte komme en reaksjon. Som en åpen institusjon må vi likebehandle medier. Når vi ser at andre medier ikke har oppfattet saken på samme måte, stiller saken seg i et helt annet lys. Vi erkjenner at reaksjonen var en feilvurdering».

«Vi beklager feilen og ønsker hele medie-Norge, inkludert DN, velkommen til neste års konferanse».

– Ryddig

DNs sjefredaktør Janne Johannessen er positiv til at Oljefondet snur.

– Det er ryddig og klokt av Nicolai Tangen og Oljefondet å innrømme at de gjorde en feilvurdering og også å invitere til tettere dialog med presse og redaktører for å finne gode løsninger i fremtiden. Vurderingen om likevel å ønske DN velkommen til neste års investeringskonferanse er i tråd med vårt inntrykk av Oljefondet som profesjonelle og opptatt av åpenhet og pressens frie rolle, sier Johannessen.