Dette skjer i dag – fredag

Riktig god morgen, dette er Morgenkaffen med Finansavisen fredag 26. april

Awilhelmsen hindret sammen med en annen storaksjonær en massiv utvanning av aksjene i Royal Caribbean Cruises under coronapandemien. Det har selskapet nå tjent opp mot 15 milliarder kroner på.

Cruisekjempen raste på det verste over 85 prosent på børsen i New York. Siden har RCL-aksjen steget mer enn 600 prosent.

Equinor tradet seg til et kjemperesultat i første kvartal. Driftsresultatet ble på 7,5 milliarder dollar, eller rundt 80 milliarder kroner, som var et godt stykke over analytikernes forventninger.

Tradingvirksomheten, som svinger veldig, bidro med et kraftig overskudd. Samtidig poengterer Vidar Lyngvær, analytiker i Danske Bank, at det underliggende var veldig solid.

Norwegian ble hamret ned på børs torsdag etter skuffende tall. Høyere kostnader enn ventet ga et driftsunderskudd på 636 millioner kroner i første kvartal.

Konsernsjef Geir Karlsen er likevel optimist. Han sier sommeren i fjor var rekordbra, og at det ser minst like bra ut i år.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Unibuss, som er teknisk konkurs. Begjærer Unibuss oppbud, stopper alt på sekundet, noe som vil ramme minst 100.000 reisende.

Alt ligger i hendene på Oslo kommune. Ved en konkurs blir det derimot en skikkelig oppvask. Bussene er dårlige, kontraktene er svake, og Oslo kommune sitter med svarteper. Kjør Unibuss i konkurs, skriver Hegnar.

