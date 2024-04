Japanske yen faller til over 156 mot amerikanske dollar etter at Bank of Japan fredag holdt styringsrenten uendret på 0,0-0,1 prosent – som ventet. Sentralbanken varsler videre at den vil kjøre obligasjonskjøp som er i tråd med mars-beslutningen.

Yenen holder seg dermed på sine svakeste nivåer mot dollaren på 34 år, og spekulasjonene svirrer om hvorvidt japanske myndigheter kan intervenere så tidlig som i dag.

På Tokyo-børsen stiger Nikkei 0,9 prosent til 37.960,14, mens den bredere Topix-indeksen legger på seg 0,8 prosent til 2.685,77.

Kraftig prisfall

Ellers på makrofronten kom april-inflasjonen inn på 1,8 prosent på årsbasis, ned fra 2,6 prosent måneden før. Kjerneinflasjonen kom ned fra 2,4 til 1,6 prosent på årsbasis, mot Reuters-konsensus på 2,2 prosent.

I Asia- og Stillehavsregionen for øvrig stiger large cap-indeksen CSI 300 rundt prosenten i Shanghai, mens Shanghai Composite-indeksen er opp 0,8 prosent.

I Hongkong stiger Hang Seng 2 prosent, mens Kospi-indeksen i Sør-Korea klatrer én prosent. I Australia er Sydney-børsen ned 1,2 prosent etter at makrotall fredag viste den raskeste veksten i produsentpriser siden første kvartal 2023.

AI-rally i Taiwan

Vi tar også med at Taiwan-børsen stiger 1,6 prosent, anført av Hon Hai Precision Industry som spretter opp over 4 prosent etter meldingen om at det amerikanske programvareselskapet Cerence vil levere en stemmeaktivert AI-assistent til Hon Hais elbildatterselskap Foxtron. Ifølge Cerence har systemet tospråklig gjenkjenning av taiwansk mandarin og engelsk.

Hon Hai-aksjen har steget nesten 50 prosent så langt i år.